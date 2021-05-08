مسلسل الطاووس الحلقة 26..المحامي كمال يورط الإعلامية ليلي نصار على الهواء

/630244/مسلسل-الطاووس-الحلقة-26المحامي-كمال-يورط-الإعلامية-ليلي-نصار-على-الهواء

مسلسل الطاووس الحلقة 26، شهدت اعتراف فرح "فرح الزاهد" في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي انها صاحبها صفحة "امسكوهم" التي تشهر بالمتهمين في قضية إغتصاب أمنية "سهر الصايغ" ، كما اوضحت ان جريمة الإغتصاب وقعت يوم زفافها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 26 التي شهدت العديد من الأحداث النارية منها حرق منزلاوي لنفسه.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 26

وينتقل المشهد داخل السجن، حيث ادرك حماد احد الشباب المتهمين في القضية، حجم الذنوب التي ارتكبها بداية من إغتصاب أمنية وصولاً لعد الاعتراف بإبنه، ليلجأ إلى الله ويتقرب إليه بالإنتظام في الصلاة داخل السجن.

قام المحامي كمال الاسطول "جمال سليمان" بتوريط الإعلامية ليلي نصار "رانيا محمود ياسين" على الهواء أثناء عرض برنامجها والتي كانت تتحدث فيه عن الشباب المستهتر الذين لا يتحملون المسؤولية، ليتم عرض فيديو في نفس الوقت لإبنها طارق المنزلاوي وهو يتاجر في المخدرات ويستلمها بنفسه من احد التجار داخل جراچ السيارات، الأمر الذي جعلها تنهار على الهواء وطالبت بإستكمال الحلقة لكي تدافع عن نفسها وتوضح للمشاهدين عن وجود خطأ، لتتفاجأ بأنها منعت من الظهور على الشاشة لحين التحقيق معها.

اتصل طارق المنزلاوي بصديقة زين يستنجد به بعد فضيحته على الهواء في برنامج والدته، ويطلب منه تدخل والده المستشار ضياء شاهين في الموضوع لكي يخرج من هذة التهمة، ولكن زين افلت يده من هذة الورطة واخبره انه لا يستطيع ان يساعده بسبب وجود دليل مصور مثبوت عليه ويطلب منه في نهاية المكالمة ان يخفي كل المخدرات التي بحوذته حتى لا يعثر عليهم الشرطة.

وانتهى مسلسل الطاووس الحلقة 26، بقيام طارق المنزلاوي بحرق نفسه داخل الچيم بعد تداول الفيديو الذي ظهر فيه متلبسًا بتوزيع مواد مخدرة.