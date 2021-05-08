/630245/حسن-شاكوش-يلجأ-للقانون-بعد-تعرضه-للسب-والقذف-من-ريهام-سعيد

دوت الخليج يرصد رد فعل حسن شاكوش على منشور المرحاض الخاص بريهام سعيد وكواليس أزمته معها التي تصاعدت خلال الساعات الماضية.

حسن شاكوش يرد على ريهام سعيد بالقانون

انتهت الأزمة بلجوء شاكوش للقانون محترمًا نظام الدولة، حيث أنه نشر المنشور المحذوف لريهام سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" التي توجهت من خلاله بالسب والقذف لمجهول، اعتبره شاكوش موجه إليه، وعلق قائلًا: "ردي على الكلام دا بالقانون.. لأن احنا في بلد القانون".

رواد السوشيال ميديا يتضامنون مع حسن شاكوش

تضامن عدد من متابعي المطرب الشعبي حسن شاكوش، فعلق أحدهما قائلًا: "حسن كلامك مصدق واحنا عارفين حوارات ريهام سعيد.. يا أستاذة ريهام مفيش حد جاي من مسنتقع كلنا ولاد تسعة وحسن محترم.. ومش عيب الواحد يشتغل ويجتهد ويثبته نفسه.. على الأقل مش بيشتغل الناس زي برامجك.. أنا بعتذر يا حسن ارفع عليها قضية.. عيب أوي".

أزمة ريهام سعيد مع المطرب حسن شاكوش

الجدير بالذكر أن أزمة المطرب حسن شاكوش مع الإعلامية ريهام سعيد، انطلقت بعد أن اتهمته الأخيرة في برنامج شيخ الحارة والجريئة بالكبر والغرور وخذلانه لها أمام أولادها، فخرج هو اليوم عن صمته وكشف ملابسات حفل أولادها الذي كانت تريده أن يغني فيه وصرح بأنه كان يتضمن أشياء غير قانونية، لتنشر هي بعدها صورة مرحاض مرفقة بسب وقذف لمجهول ومن ثم تحذفه بعد أن هاجمها متابعيها.

حملة هجوم تتعرض لها ريهام سعيد بسبب حسن شاكوش

وأثارت ريهام سعيد الجدل بين متابعيها بعد هذا المنشور وتعرضت لموجة هجوم واسعة، عاتبين عليها خروج مثل هذه الألفاظ من إعلامية وشخصية مشهورة من المفترض أن تكون قدوة ومثال يحتذى به، وأنها بذلك لا تفرق شيئًا عن الأشخاص الذين لن تسنح لهم الفرصة كي يتموا تعليمهم.