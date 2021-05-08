المفتى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الاستفزازات الإسرائيلية فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - استنكر فضيلة الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بشدة، قيامَ سلطات الاحتلال الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين اليوم.





كما أدان فضيلة المفتى بشدة إطلاق قوات الاحتلال الرصاصَ المطاطى وقنابل الغاز تجاه المصلين عقب صلاة المغرب؛ مما أسفر عن إصابات فى الجانب الفلسطيني.

وأكد مفتى الجمهورية أن الممارسات العدوانية من قِبل الكيان المحتل تمثل استفزازًا مباشرًا للمصلين الفلسطينيين، واعتداءً صارخًا على المسالمين العزل وحرمانهم من أداء شعائرهم الدينية؛ مما يعد انتهاكًا القانون الدولي.

كما ندد مفتى الجمهورية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم فى حى "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، وهو ما يمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى الإنساني.

وأضاف فضيلته أن سلطات الاحتلال لا تزال تضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية عُرْض الحائط وسط صمت المجتمع الدولى الذى من المفترض أن يتحرك لمنع هذه الممارسات العدوانية التى يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.

وطالب فضيلة المفتى كافة المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف الممارسات والانتهاكات من الكيان الإسرائيلى المحتل تجاه الفلسطينيين والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك ونحن فى شهر كريم له خصوصية كبيرة لدى المسلمين.