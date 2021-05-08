فيديو - مسحراتى المحروسة .. اياك تضيع حق البنات

جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة اليوم عنوان " الميراث"، حيث قال المسحراتى فيها: " مسحراتى لا فوقى ورث ولا تحت نادى ... يا خوفى آه لو ميزان العدل مال .. لكن هقولك نصيحة خالصة لا فيها شك ولا فيها احتمال .. اعرف خلاصك وزع ميراثك واياك تضيع حق البنات".
وتابع :" التركة دين عن الوالدين وعن البنت حاسب انت المحاسب بعد الممات .. ودى قضية ارث البنية لو اكلته منها يبقى اكلت نار .. ورث الاناث فى الشرع ثابت قبل الذكور.. ان كنت ابوها أو أخوها أن كنت عم أو خال اعرف مصيرك مش حد غيرك هيرد عنك ساعة السؤال ".
برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.
ويهدف المسحراتى إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.
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