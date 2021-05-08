الصحة: إجراء فحص الحمض النووى السريع للوافدين إلى مصر من دول تحورات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، وعدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحى والطب الوقائى، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا التى يتم تطبيقها بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووى السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التى ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبى عليهم.

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‏وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووى السريع هو أحد التقنيات الحديثة التى تتميز بالسرعة والدقة فى الكشف عن الإصابات فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهى عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.

وتابع " مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التى اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير فى خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أى تحورات جديدة للفيروس.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق جميع إجراءات الترصد الوبائى لفيروس كورونا بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مشيرًا إلى مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحى بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.