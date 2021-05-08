مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة تحت شعار غنى - طير

جدة - نرمين السيد - تشارك مصر العالم، إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة من خلال الاحتفال على منصات التواصل الإجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار "غنى - طير.. حلق مثل الطيور".





يأتى ذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطيور للبيئة والإنسان ودورها فى حماية التنوع البيولوجى، كما تعقد الوزارة من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة جلسة نقاشية عبر تقنية زووم لعرض الجهود الوطنية فى صون الطيور الحوامة المهاجرة بمشاركة ممثلى شركاء العمل البيئى من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومعهد الدراسات والبحوث البيئية وشركة نقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفقا لبيان صحفى، أن اليوم العالمى للطيور يعد فرصة حقيقية للتوعية بأساليب التناغم و التعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية من الطيور النادرة والمهاجرة دون الإضرار بها ، والاستفادة من تلك الفترة والتى تفرض الإقامة بالمنازل فى التعرف أكتر على الطبيعة و أهميتها وتنوعها البيولوجى وثرواتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويساهم فى مشاركة الفرد والمجتمع فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وأوضحت فؤاد أن الطيور تعد سفراء عالميين للطبيعة، فهى تربطنا و تمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية ، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها، وبما تتضمنه هذه الرحلات من تهديدات عديدة لتساعدنا فى الحفاظ على التوازن البيئى لكوكب الأرض، وتذكرنا بأهمية العمل معا، لحمايتها والحفاظ عليها كما تجعلنا نفكر فى علاقتنا العالمية مع الطبيعة ودورنا فى حمايتها وحماية الطيور فى العالم وخاصة فى ظل انتشار جائحة كوفيد 19 و الذى ساعدنا فى إعادة التواصل مع الطبيعة من اجل حياتنا و مستقبلنا.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر على الصعيد الوطنى قامت بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة، وهو ما انعكس فى فوزها من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بجائزة الطاقة العالمية 2020 عن إجراءاتنا فى حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة من خلال دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة فى الالتزام بآلية الغلق عند الطلب فى محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومى مما ساهم فى حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد فى الكهرباء خلال موسم هجرة الربيع فبراير- مايو 2020.

جديراً بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة، مرتين كل عام ، خلال السبت الثانى من شهرى مايو وأكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التى تنطلق فى بداية الصيف وبداية الخريف.