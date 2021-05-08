صور .. تشميع 52 منشأة ومحلا فى الإسكندرية لمخالفتها مواعيد الغلق

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدد من الشوارع بحى المنتزه أول، للتأكد من إغلاق كافة المحال التجارية والمقاهى والمطاعم، وفقًا لمواعيد الغلق المحددة من مجلس الوزراء فى التاسعة مساء.





وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم السبت، أسفرت الحملات التى شنها رؤساء الأحياء عن إغلاق 52 منشأة تجارية على مستوى المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لمخالفتها مواعيد الغلق المحددة.

وتتوزع المحال المخالفة التى تم إغلاقها بواقع "6 منشآت ومقاهى بحى شرق، 6 منشآت بحى المنتزه ثان، 16 محل بحى الجمرك، 4 منشآت بحى العامرية أول، 4 مقاهى بحى غرب، 4 مقاهى بحى المنتزه أول، 3 محال بحى العامرية ثان، 9 محال بحى وسط".

رافق المحافظ فى الجولة التى شملت شوارع "خالد بن الوليد، البكباشى العيسوى، محمد نجيب، خليل حمادة، الملك حفنى بحرى، عبد السلام عارف، ميدان فيكتوريا"، اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، وجيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول.