ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجة حرارة الطقس اليوم السبت، ونسرد إلى متابعينا فى التقرير التالى أحوال الطقس اليوم، وفقًا لما جاء فى بيان هيئة الأحوال الجوية.

درجة الحرارة اليوم

أفاد بيان هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن درجة الحرارة ترتفع فى معظم أنحاء محافظة الجمهورية، وتصل إلى أعلى درجاتها فى أسوان والوادى الجديد، وجنوب الصعيد بشكل عام.

ووفقًا لما جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنها تشير إلى وجود حالة إضطراب فى البحر المتوسط والأحمر، كما توجد العديد من الأمواج المتقابلة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف ومترين وربع.

وجاء فى البيان أيضًا، أنه من المنتظر أن يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

أحوال الطقس

وجاء البيان الذى أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، بأن تظل الرطوبة النسبية غدًا السبت عند نفس معدلاتها اليوم الجمعة وتكون الرطوبة النسبية غدًا كما يلي: القاهرة الكبري: 65 – 35 السواحل الشمالية: 75- 40 شمال الصعيد: 30-25 جنوب الصعيد 25-15 وتكون أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال علي غرب البلاد. وأكدت الأرصاد وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق من السواحل الغربية.