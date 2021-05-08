/630246/موعد-مباراة-ليفربول-وساوثتهامبتون-التشكيل-المتوقع

يستعد فريق ليفربول لمباراته اليوم السبت أمام فريق ساوثتهامبتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، وتقام المباراة بملعبه أنفيليد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز في سبيل مواصلة مطاردة المربع الذهبي للبريميرليج لضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب، فمباراة الذهاب في سانت ماري هُزم الريدز فيها بهدف نظيف وكانت بداية الانهيار الفعلي لموسمهم.

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يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 54 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يأتي ساوثامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

في حراسة المرمي:أليسون بيكر أندي روبرتسون - أوتشان كاباك - ناثان فيليبس - ترنت أرنولد جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكنتارا - جيمس ميلنر ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل ساوثهامبتون المتوقع:

في حراسة المرمي: أليكس مكارثي جاك ستيفنز - محمد ساليسو - يان بيدنارك - كايل ووكر بيترس ناثان تيلا - ستيوارت أرمسترونج - جيمس وورد بروس - تاكومي مينامينو ناثان ريدموند - تشي أدامز.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يأتي في المركز الثاني برصيد 20 هدفا في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف واحد عن المتصدر ومهاجم توتنهام، هاري كين.

محمد صلاح

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وكانت هناك بعض التقارير التي أفادت بأن النادي الإنجليزي يفكر في تمديده والإبقاء عليه في قلعة "أنفيلد" خاصة مع اهتمام برشلونة وريال مدريد بضمه في الميركاتو الصيفي.

ومن ناحيه اخري تحدث هداف ليفربول عن الأمر في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس"، وقال: " لم يحدث أي من التفاوضات معي النادي حتي ذلك الوقت لتمديد العقد، لذلك لا يمكنني التعليق بالكثير عن هذا الموضوع".

ومن ناحيه اخري أعلن نادي ليفربول حضور10 آلاف مشجع لمباراة كريستال بالاس في ختام الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها يوم 5/23 في تمام الساعة الخامسة مساءً.