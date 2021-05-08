/630247/أزمة-حادة-بين-الحكام-واتحاد-الكرة-المصري-تفاصيل

استفسر عدد كبير من الحكام من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن موقف الملابس الجديدة التى وصلت مخازن اتحاد الكرة منذ فترة ، وذلك بسبب عدم توزيعها على الحكام، بينماظهر بعض الحكام فى مباريات كأس مصر لهذا الموسم يرتدون ملابس تختلف عن شركة الملابس التى ترعى ملابس المنتخبات والحكام حاليا.

كما اشتكى عدد كبير من الحكام، إدارة مباريات كأس مصر التى أقيمت في الفترة الأخيرة دون سماعات للتواصل بين حكم الساحة ومساعديه وكذلك الحكم الرابع.

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ومن ناحيه اخري قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.

وأكد عبد الحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.

وكانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قد قررت إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق على تصريحاته ضد جريشة.

فيما قد تقدم جهاد جريشة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ، حيث ينفي كل التصريحات التي انتشرت.

وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للتحقيق بعدما مابدر منه خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة في الجولة التاسعة عشر من الدوري، علي ملعب المحلة.

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في لقاء تلفزيوني بعد مباراة الفريق وغزل المحلة بالدوري والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، “وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحاته أن جهاد أبو جريشة أتصلي بي وبلغني عن إعتذارة بخطأه في مبارتي بيراميدز والزمالك”.