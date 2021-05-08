/630248/هل-يحتاج-الشناوى-لخطة-تحفيزية-قبل-مواجهة-القمة

يترقب عشاق الساحرة المستدير مواجهة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة 21، من الدوري.

مواجهة القمة المقبلة التي تجمع الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري ذات مكانته خاصة لمحمد الشناوي حارس عرين المارد الأحمر. حيث لا يقدم الشناوي أفضل أداء في الفترة الأخيرة حيث اهتز مستواه بشدة، وذلك منذ تعافيه من فيروس كورونا. الحارس الدولي لم يستطيع خوض مباراة القمة السابق، وذلك بسبب إصابتة بفيروس كورونا ليكون بديلاً له علي لطفي الذي تألق في المباراة بشهادة الجميع.

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كما وقع لطفي على لقطة مضيئة بتصديه لركلة جزاء من مدافع الأبيض محمود علاء، حافظ بها على تقدم الأهلي، وتأمين فوزه 2-1.

وسيعود الشناوي للقمة من أجل حماية عرين الأهلي، وقيادة الفريق أمام الغريم التقليدي، في مباراة حساسة للغاية. وفي قمة من نوع آخر سيسعى محمد الشناوي لاستغلال مواجهة الزمالك في العودة للتألق مجددا، ومحو اثار المباريات الأخيرة التي استقبل فيها أهدافا عدة كان السبب في بعضها.

وسقط محمد الشناوي في بعض الأخطاء كان أبرزها خروجه غير المبرر لمنتصف الملعب في لقاء سموحة مما كلف فريقه هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة خسر به الأحمر، فضلا عن التعامل الخاطئ في بعض الكرات الأخرى لا سيما التمريرات العرضية والضربات الثابتة.

وكان للشناوي قد خاض عددة مواجهة بمستوي مميز وتصديات رائعة حيث جعلته أحد الأسباب الرئيسية في التتويج بالنسخة الماضية من دوري أبطال، كما أسهم بقوة في حصول الأهلي على برونزية مونديال الأندية، إلى جانب التألق مع منتخب مصر.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر.