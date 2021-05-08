/630250/ماذا-قدم-كارتيرون-في--الولايتين--مع-الزمالك

بدأت ولاية الفرنسي كارتيرون الأولى مع الزمالك في ديسمبر 2019 خاض كارتيرون مع الأبيض في ولايته الأولى 31 مباراة في مختلف البطولات التي شارك بها، إستطاع أن يحقق خلالهم 19 انتصارا، وتعادل في 9 مباريات، وتلقى 3 خسائر فقط. نجح هجوم الزمالك تحت قيادة الديك الفرنسي في تسجيل 49 هدفا في 31 مباراة، بينما تلقت شباكه 22 هدفا ، وحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة .

حقق باتريس كارتيرون خلال مسيرته بالولاية الأولى لقبين مع الفارس الأبيض : " كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي "، وحقق أيضا " كأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي النادى الأهلي"، وذلك في فبراير 2020 .

وصل كارتيرون بالفارس الأبيض إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، عندما كان الأبيض وصيفا لمجموعته ، ثم أطاح بالترجي حامل لقب 2019 من دور الثمانية .

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وأنهاها الفرنسي باتريس كارتيرون بفسخ عقده من طرف واحد في سبتمبر 2020 ورحيله إلى التعاون السعودى، ليلجأ مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق برئاسة مرتضى منصور للتعاقد مع البرتغالي باتشيكو.

عودة كارتيرون جاء اليوم الموافق 12 مارس لسنة 2021، ليعلن مجلس إدارة الزمالك في هذا اليوم رحيل باتشيكو ، واقتراب باتريس كارتيرون لتولي قيادة الأبيض مرة ثانية وجاهزيته لخوص مران الزمالك استعدادا لمعركة الترجي التونسي في 16 مارس بعد أربعه أيام من عودته ، وانهى نادى الزمالك رسميا إجراءات التعاقد مع بكارتيرون الذي أنهى مهمته مع فريق التعاون السعودي بشكل رسمي، ووصل لتولي قيادة الزمالك مرة ثانية .

الولاية الثانية لكارتيرون في ولايته الثانية فقد قاد الفريق حتى الآن في 4 مباريات، حيث خسر في اللقاء الأول بالقاهرة أمام الترجي التونسي بهدف بدون رد، بعدها بدأ سلسلة من الانتصارات المتتالية، بالفوز على مولودية الجزائر 2-0 بالجزائر، ثم تونجيت السنغالي برباعية لهدف وذلك بدورى أبطال إفريقيا، و الفوز على حرس الحدود بثلاثية لهدف في دور الـ 32 لكأس مصر ونجح كارتيرون في التأهل بالفريق لدور الـ16 للكأس.

بعدها توجه الفرنسي قائدا للفريق لإستكمال مباريات الدورى ، وتلقي أول هزيمة من الأهلى في الدورى المصرى، ولكن نجح حتى الأن في الحفاظ على صدارة الدورى برصيد 44 نقطة ويأتى الأهلى وصيفا له برصيد 40 نقطة .