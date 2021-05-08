ماذا قدم موسيمانى في 40 مباراة مع الأهلى ؟

قاد موسيمانى الفريق في 40 مباراة على مستوى جميع البطولات، فاز الأحمر في 29 مباراة ، وتعادل في 7 ، وكان للهزيمة كلمة في 4 مباريات.

البطولات التى حققها موسيمانى مع القلعة الحمراء " الثلاثية " : حقق بيتسو موسيمانى إنجازات منذ توليه النادى الأهلى في فترة ليست بالبعيدة تتمثل في : لقب دوري أبطال إفريقيا " التاسعة "، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية " البرونزية "، وبطولة الدوري المصري، وكأس مصر، وقد نجح موسيمانى في إرتواء عطش جماهير القلعة الحمراء ، وينتظر جماهير بطل إفريقيا اللقب العاشر.

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الفرق بين موسيمانى وفايلر على الرغم من ذلك فليس هو الأهلي المعتاد عليه من قبل ففي ولاية رينيه فايلر إستطاع الأحمر أن يسجل 42 هدفا في 15 مباراة فقط في بطولة الدورى المصرى للموسم الماضي، وجمع نادى القرن وقتها 45 نقطة من 15 انتصار دون تعرضه لـ أية هزيمة بعد مرور 15 مباراة من الموسم الماضي وكان الفرق بين النادى الأهلى والوصيف 13 نقطة وهو المقاولون العرب، كان يبعد عن المركز الثالث الذي يحتله الغريم التقليدى الزمالك بـ 17.

على عكس النادي الأهلي الأن فهو في المرتبة الثانية برصيد 40 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ 44 نقطة، لكنه لعب مباراتين أقل من الأبيض.

وتعكس لغة الأرقام تفوق أهلى فايلر عن أحمر موسيماني ، ولكن لم يعانى السويسري من موسم متلاحم نتيجة أزمة كورونا، مثل الجنوب أفريقي .

ويواجه موسيمانى إصابات كثيرة لدرجة ان جماهير الأهلى أطلقت عليها مستشفي القلعة الحمراء ، وأيضا وضغط مباريات فيلعب النادى كل 48 ساعة تقريبا ويواجه إجهاد، بالإضافة الى القرارات التحكيمية التى عليها عديد من علامات الاستفهام، كلها ظروف ومنح يواجهها الجنوب إفريقي مع مع الشياطين الحمر في الوقت الحالى ، ربما يحقق الأهلي الانتصارات حاليا، لكن هناك علامات استفهام حول الأداء ، فمنذ متى ويعتمد نادى القرن على الدفاع أكثر من الهجوم في الكثير من المباريات، وقراءة غريبة وتشكيلات غير متوقعه للمباريات ، وخسارة نقاط في مباريات سهلة، من بعد إعلان وقوعه في مواجهة صن داونز " فريقه السابق " بدور الـ16 من دوري أبطال افريقيا .

في النهاية مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لا يحاسب مدربه في منتصف الموسم ، ولكن ينتظر حتى النهاية ، وجنى الثمار .