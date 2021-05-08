/630252/خالد-الغندور-محمد-شريف-زملكاوي-و-من-عائلة-زملكاوية-يا-تري-هيمشي-من-النادي-الأهلي

تسائل الإعلامى خالد الغندور عن قدرة النادى الأهلى فى الإطاحة باللاعب محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر بسبب انتمائه لنادى الزمالك على حد وصفه، وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك:"محمد شريف زملكاوي و من عائلة زملكاوية يا تري هيمشي من النادي الأهلي عشان كان زملكاوي وعامل عقد معاكم وجاب هدفين في الزمالك ولا نمشي بس العاملين في القناة وكهربا كان أهلاوي ولعب في الزمالك والأمثلة كثيرة.. قطع العيش صعب".

يترقب عشاق الساحرة المستدير مواجهة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة 21، من الدوري. ويبحث جمهور الفريقين الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة بين القطبين والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع خلال المواجهة الهامة . موعد مباراة ليفربول وساوثتهامبتون.. التشكيل المتوقع وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إحدى أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا. ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك . تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة. وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 . تشكيل الزمالك المتوقع : في حراسة المرمي: محمد عواد أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام فرجاني ساسي - طارق حامد أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - شيكابالا الجزيري تشكيل الأهلي المتوقع : في حراسة المرمي: محمد الشناوي أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني عمرو السولية - أليو ديانج طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة محمد شريف

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