/630255/الهند-فى-وضع-كارثى-كورونا-تحصد-أرواح-الملايين

تطورات متصاعدة فى دولة الهند بالنسبة لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الهند ارقاما قياسية على مدار اليوم فى أعداد الوفيات،مع ارتفاع الإصابات بأكثر من 400 ألف لليوم الثالث على التوالي .

فيروس كورونا فى الهند

ووفقًا لما جاء فى بيان وزارة الصحة الهندية، فإنه جرى تسجيل 4187 وفاة بمرض "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حوالي 240 ألفا،

كما سجلت الهند 401078 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون، كما توقع عدد من الخبراء ان تبلغ الموجة الثالثة زروتها فى نهاية مايو .

محاولات التصدي لانتشار الفيروس

هذا ويتفشي فيروس كورونا بشكل واسع الانتشار فى الولايات الجنوبية والمناطق الريفية فى الهند،فضلا عن استقرار الوضع في مدينتي نيودلهي وبومباي الرئيسيتين بفضل إرسال إمدادات بالأكسيجين وأسرّة إضافية للمستشفيات،وبالنسبة لولاية كارناتاكا التي تضم مركزا تكنولوجيا مهما في بنغالور، قد فرضت إغلاقا لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين في محاولة للتصدي لانتشار الفيروس.

بينما سجلت في بنغالور التي كانت قد أحصت 1907 وفيات جراء الفيروس في شهر أبريل، أكثر من 950 وفاة في الأيام السبعة الأولى من شهر مايو.

وتأتى الأسباب التى أدت إلى ارتفاع الإصابات فى دولة الهند إلى النقص الحاد فى نسبة الأكسيجين والأسرّة في أقسام العناية المركزة، وهو ما أدى إلى تشرد الملايين من المواطنين فى الهند، حتى وقعوا فريسة لكورونا.

وعقب التطوارت السلبية الحاصلة فى دولة الهند، فقد قامت المدينة التي يسكنها 9 ملايين نسمة، قيودها الخاصة على التنقلات في 25 أبريل، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا في تخفيض الأعداد.

وسجل أيضا ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات في ولاية البنغال الغربي منذ أن أجريت فيها انتخابات وتجمعات هائلة مرتبطة بها.

وتعاني العديد من المدن الهندية أيضًا من ارتفاع فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث أن مدينة كالكوتا كبرى مدن البلاد، تعانى أيضًا من نقص حاد في الأكسيجين والأسرّة.