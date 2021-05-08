صرف 24 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ27 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق

جدة - نرمين السيد - وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 24 ألفاً و 148 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 27 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.





وأوضح سعفان، فى بيان صحفى، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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