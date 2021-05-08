المتحدث العسكرى يعيد نشر فيديو الثأر لشهداء حادث الواحات

جدة - نرمين السيد - أعادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، نشر فيديو القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة باستهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات وتدمير 3 سيارات دفع رباعى محملة بأسلحة وذخائر.





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وشهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 2"، اشتباكات عنيفة بين مأمورية قوات الشرطة من جهة، والعناصر الإرهابية من جهة أخرى.

وأظهرت المشاهد تمركز أحد الإرهابيين فوق تبة، حتى أن رأى المأمورية أخبر قائده أبو حاتم، ليأخذ الإرهابيين وضع الاستعداد فوق التبة للهجوم على مركبات المأمورية.

ورفض المقدم أحمد فايز العودة بعد السير لمدة 5 ساعات فى الصحراء، حيث سأل قصاص الأثر الذى أخبرهم أنهم يسيرون خلف الأثر الذى تركه الإرهابيين.

وأظهرت الاشتباكات بسالة وتضحيات رجال الشرطة فى التصدى للعناصر الإرهابية، حتى آخر نفس.

واستشهد فى المأمورية كل من: العميد امتياز إسحاق محمد كامل، المقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ، المقدم أحمد جاد الله جميل يوسف، المقدم محمد وحيد مصيحلى، الرئد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ، الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد، النقيب كريم محمد أسامة فرحات، النقيب أحمد طارق أحمد زيدان، النقيب إسلام محمد حلمى على مشهور، النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى، النقيب أحمد حافظ أبو شوشة، رقيب شرطة أنور محمد الدبركى، مجند بطرس سليمان مسعود، مجند محمود ناصر رجب، مجند حسن زين العابدين محمد، المجند عمر فرغلى أحمد.

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى العاشرة مساء وهو أحد الأعمال التى انتجتها شركة سينرجى فى خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق أعلى المشاهدات ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وسيناريو هانى سرحان ومن إخراج بيتر ميمى.

"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.