وزيرالتعليم يعلن مد فترة التسجيل في امتحان EST لجولة يونيو حتي 18...

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة الموعد النهائي للتسجيل لجولة يونيو من EST المطورة حديثًا ، حتي الثلاثاء 18 مايو 2021 ولا يُسمح بالتسجيل المتأخر.

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EST: HTTPS://EST.MOE.GOV.EG #EST_American_Diploma HTTPS://EST.MOE.GOV.EG

وقال وزير التربية والتعليم ، أن اختبار EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية الذي يسمح بمسار جديد إلى الجامعات في مصر.. ويقيس استعداد الكلية في القراءة والكتابة والرياضيات من خلال اختبار المهارات المعرفية والتحليلية.