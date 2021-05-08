/630261/الصحة-تعلن-عن-اجراءات-جديدة-للوافدين-من-الخارج-تفاصيل

عقدت وزارة الصحة، برئاسة الدكتورة هالة زايد، اجتماعًا، لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وللتشديد الإجراءات الاحترازية على فيروس كورونا.

الصحة تحدد طريق الدخول إلى مصر

ووفقًا لما أعلنت عنه وزيرة الصحة، فإن سيجرى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحى، بجميع المنافذ عند دخول البلاد، وذلك بعدما ظهرت العديد من الإصابات الأخرى فى بلدان مختلفة، حتى أنها كشفت عن وجود تحور جديد فى الفيروس.

من جانبه، أكد مساعد وزير الصحة، الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن الإجراءات الجديدة المتبعة تتضمن إجراء فحص للحمض النووى السريع، لجميع الوافدين من خارج البلاد سواء مصريين أو أجانب، وذلك فى خطوة شديد الحرص على عدم تسرب التحور الجديد لفيروس كورونا المستجد.

لتجنب انتشار نوعية جديدة من كورونا.. الصحة تكشف عن تقنية للتشخيص

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة، فإن فحص الحمض النووى السريع، يعد إحدى تلك التقنيات الحديثة، التى تتمز بالسرعة والدقة فى الكشف عن الإصابات وهو أمر متبع فى العديد من الدول، والتى يسهل من عملية الكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة، أن ذلك الإجراء سوف يجرى على المصريين المقييمين فى الخارج، والأجانب القادمين إلى البلاد، لتجنب انتشار نوعية جديد من فيروس كورونا.

وجاء بيان وزارة الصحة ليعلن أن ذلك الإجراء لا يتجاوز 15 دقيقة فقط، فتلك التقنية تتميز بالسرعة والدقة فى آن واحد، كما أكدت الوزارة استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.