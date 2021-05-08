أثيوبيا: مكاسب سد النهضة للجميع.. والملء الثاني يقلل مخاوف مصر والسودان

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إثيوبيا: مكاسب السد للجميع

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن مكاسب سد النهضة ستكون للجميع، لافتا إلى أن عملية الملء الثاني ستقلل من مخاوف دول المصب.

جدير بالذكر ان الرئيس السيسي قد إستقبل جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس هنأ المبعوث الأمريكي على تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً التوفيق له في تلك المهمة وفي التعامل مع قضايا المنطقة، بما يعزز من الأمن والاستقرار والتنمية بها، خاصةً في توقيت تواجه فيه منطقة القرن الأفريقي العديد من التحديات المعقدة التي تهدد بتقويض الاستقرار بها، ومن ثم أهمية انخراط الولايات المتحدة بشكل مكثف لاحتواء تلك التحديات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية في منطقة القرن الافريقي، في مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد فيلتمان أن الادارة الامريكية جادة في حل تلك القضية الحساسة نظراً لما تمثله من اهمية بالغة لمصر وللمنطقة والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.