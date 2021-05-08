/630256/فى-طريقه-إلى-أثيوبيا-تنبؤات-فلكية-تشير-إلى-وجهة-سقوط-الصاروخ-الصيني

لا يزال الصاروخ الصيني، الذى تم فقد السيطرة عليه حائرًا بين العديد من دول العالم، حيث أنه يجوب العديد من الدول المجاورة فى الوقت الحالى، فى انتظار مرحلة السقوط العشوائية.

اتجاه الصاروخ الصيني

ووفقًا لما تم اتخاذه فإن لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في السودان، قد اتخذت العديد من الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الصيني، وذلك تلافيًا لأى آثار قد تحدث من جراء سقوط الصاروخ بإحدى مناطق الولاية.

جاء هذا بعد ورود معلومات من لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية، حيث قدم اتصال مباشر من وزير الصحة بالولاية الشمالية عمر النجيب، بخصوص خروج الصاروخ الصيني عن مساره والذي من المتوقع سقوطه صباح السبت بشمال السودان كما ورد.

مسار الصاروخ الصيني

هذا وتشير إلى العديد من التنبؤات إلى أن الصاروخ الصيني قد يأخذ مسارًا آخر إلى دولة إثيوبيا، فى حالة عدم سقوطه بالسودان.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم غرفة طوارئ إدارة أزمة الصاروخ الصيني أبو ذر محمد علي في بيان له أن "حسب قرار الاجتماع كونت لجنة لإدارة الأزمة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية والقوات النظامية ووزارة المالية ولجان المقاومة والحرية والتغيير والأجهزة الإعلامية وممثل منظمات المجتمع المدني بالولاية".

وجاء على لسان المتحدث باسم ادارة ازمة الصاروخ الصيني ، فإن الغرفة المعنية بإدارة الأزمة ستكون في حالة انعقاد دائم بأمانه حكومة الولاية، كما تؤكد على تسخير كافة إمكانيات الولاية بمحلياتها المختلفة لإدارة الأزمة حال وقوعها".

وتابع: " أنه تم الاستعداد لأي تلافيات أو آثار ناتجة عن سقوط الصاروخ ،بإحدى مناطق الولاية وتمليك المواطنين بالولاية الشمالية كافة المعلومات والحقائق وبشأن الموضوع".

كما حذرت حكومة السودانية عدم انسياق المواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات الخاطئة من مصادر أخرى غير صحيحة ، والحرص على أخذ المعلومات بشأن الموضوع من الأجهزة الإعلامية الرسمية بالولاية الشمالية فقط".