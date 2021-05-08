/630258/أحمد-فؤاد-أباظة-يشيد-باهتمام-الخارجية-بحل-جوازات-السفر-للمصريين-بالسعودية

أباظة يشيد بجهود السفير سامح شكري

ووجه " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للسفير سامح شكرى مؤكداً انه من الوزراء الناجحين والمتميزين داخل الحكومة وانه استطاع بكل كفاءة واقتدار التعبير بكل صدق وأمانة عن الدبلوماسية المصرية ودورها والذى يقودك بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.

سحب طلب الإحاطة

وقرر النائب أحمد فؤاد أباظة سحب طلب الاحاطة الذى تقدم به حول موضوع الازمات والمشكلات التى تعرض لها بعض المصريين بالخارج الخاصة بجوازات السفر خاصة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وكان السفير سامح شكرى وزير الخارجية قد وجه القطاع القنصلي بالوزارة بسرعة الانتهاء من آلية لاستخراج جوازات السفر والأوراق اللازمة للتيسير على المواطنين في ظل الضغوط التي فرضها وباء كورونا.

وقالت الوزارة فى بيان لها إنها تتابع باهتمام بالغ شكاوى العديد من أبنائنا المُغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية من تأخر إصدار جوازات السفر الجديدة، الأمر الذى يرجع في جانب كبير منه إلى ما شهدته الفترة الماضية، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، من زيادة كبيرة في طلبات استخراج جوازات السفر في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج عن المُعدل المُعتاد، وذلك بسبب إجراءات وقف الطيران أو عدم انتظامه في العديد من دول العالم، بما في ذلك دول الخليج العربي حيث تتواجد الجاليات المصرية الأكبر عددًا.