/630259/ضربة-ثلاثية-من-أندية-دوري-السوبر-الأوروبي-للرد-على-تهديدات-يويفا

أصدرت أندية دوري السوبر الأوروبي بيان رسمي صباح اليوم السبت، ضد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن المشاركين في البطولة.

وكان "يويفا" أصدر قرارات صارمة ونارية على التسع أندية التي شاركت في البطولة وانسحبت بعدها رسميًا وهدد الثلاثي المتبقي ريال مدريد وبرشلونة بجانب يوفنتوس.

وقال البيان: أن تم تلقي تهديدات ومخالفات بمغادرة دوري السوبر الأوروبي، هذا الأمر غير مقبول وغير قانوني بالمرة.

وأكد البيان، إنه يأسف للموقف غير المتماسك من الأندية التسعة التي غادرت البطولة وأن المؤسسين للبطولة يرفضون التهديدات والضغوطات الموجهة إليهم وإنهم ملزمون لإيجاد حلول جذرية.

موعد مباراة ليفربول وساوثتهامبتون.. التشكيل المتوقع

وكانت مجموعة من 12 ناديا أوروبيا قد أثارت ضجة في عالم كرة القدم منذ فترة عن خطة لإطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي". ووجه اليويفا انتقادات حادة لذلك المشروع، وهو ما فعله أيضا الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" وعدة اتحادات وروابط وطنية. وأعلنت أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال الإنجليزية وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان وميلان الإيطاليان، التخلي عن تلك الخطة بعد اعتراضات قوية من الجماهير.

ويعتبر بنك جيه بي مورجان الأمريكي، هو من أكبر البنوك المتخصصة في الخدمات المالية المصرفية، ومتعدد الجنسيات، ويعتبر أكبر بنك في أمريكا، وتبلغ أصول الولايات المتحدة حوالي 2.515 تريليون دولار.

ويعتبر أيضا بنك جيه بي مورجان المزود الرئيسي للخدمات المالية، وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مكلفا برئاسة دوري السوبر الأوروبي، لأن الفكرة كان يعمل عليها منذ سنوات عديدة، وأنضم له حتي الآن 12 فريق بجانبة وهم: آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ.

وكان الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد الإسباني نشر بيانا موحدا للأندية وجاء فيه كالتالي: "أنه سيتم دعوة 3 أنيدة آخرى قبل بداية البطولة التي من المفترض أن تقام في أغسطس القادم، وأن نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 نادي مؤسس و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.. وستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها الوطنية".