/630266/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-و-بشكتاش-التشكيل-المتوقع

يستعد فريق جالاتا سراي لمباراته اليوم السبت أمام فريق بشكتاش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً

فيما يستضيف ستاد ترك تيليكوم أرينا مباراة قمة الدوري التركي بين نادي بشكتاش وجلطة سراي، وذلك في الجولة الأربعين من عمر المسابقة. فاز بشكتاش بالسبعة في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب هاتاي سبور، ليعمق صدارته لجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة. موعد مباراة ليفربول وساوثتهامبتون.. التشكيل المتوقع أما نادي جلطة سراي، فقد فاز أيضاً في الجولة الأخيرة من الدوري على نادي جينتشلربيرليجي بهدفين دون رد، وذلك في مباراة شارك فيها مصطفى محمد كبديل، فأصبح رصيده 75 نقطة في المركز الثاني. تشكيل جالتا سراي المتوقع: في حراسة المرمي: فيرناندو موسليرا عمر بايرام - ماركاو - ريان دونك - يلدن تايلان أنتاليالي كريم أكتورك أوغلو - إيمري أكبابا - جيدسون فيرنانديس - راين بابل مصطفي محمد. تشكيل بشكتاش المتوقع: ديستانوجلو فالنتين روسير - ويلنتون - فيدا - نساكالا سوزا رشيد غزال - هاتشينسون - لياييتش - كيفين نكودو لارين. ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا. ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 69 نقطة من أصل 35مباراة خاضها الفريق. وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا. ومن ناحيه اخري أشارت التقارير الصحيفة إلى أن فاتح تريم قد أبلغ الإدارة بشأن تمديد عقد إعارة جدسون فرنانديز لمدة عام واحد، بينما يرغب في تفعيل بند شراء مصطفى محمد كما، فيما طلب المدير الفنى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن ووسط المدافع وصانع ألعاب ومهاجم.

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