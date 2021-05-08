دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة إيمان الألفي خلال 120 يوم عمل برلماني

/630268/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-إيمان-الألفي-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

تحتفظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من الكوادر البرلمانية المميزة، ويأتي في مقدمتهم النائبة إيمان الألفي، والتي تمتاز بحالة من مواصلة النشاط وتكثيف الجهود، من أجل القيام بأدوار برلمانية مشهودة، ولا تتوقف عن التفاعل مع الملفات الطارئة والقضايا النوعية الهامة، وهو ما اتضح من خلال كشف الحساب التالي.

و النائبة إيمان الألفي هي إحدى زوجات الشهداء من رجال القوات المسلحة البواسل ومرشحة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الشرقية، وزوجها الشهيد، هو عادل عبد الحميد عيد حسن مقدم اركان حرب رئيس عمليات الكتيبه ٢٢٠ دبابات.

انطلاقة قوية

3 ديسمبر، شاركت في وفد التنسيقية إلى كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدير بمنيا القمح، في إطار جولات أعضاء التنسيقية للاستماع إلى مشاكل المواطنين ومناقشتهم في التواصل المباشر معهم على أرض الواقع، حيث تضمن اللقاء مقابلة أبونا ويصا حفظي، كاهن كنيسة الملاك.

وذلك مع النواب، محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب، إيمان الألفي، ومحمود بدر، وأحمد زيدان، ومارسيل سمير، ومرثا محروس، وقد تضمنت الزيارة جولة في الكنيسة بصحبة أبونا ويصا حفظي لشرح تاريخ الكنيسة الذي يعود لمئات السنوات، بالإضافة إلى اقتراح مشروع قانون لترميم لدور العبادة الأثرية، ووعد أعضاء التنسيقية بدراسة الأمر عن طريق المركز البحثي للتنسيقية، وأشاد الأنبا ويصا، خلال الزيارة، باهتمام ووعي أعضاء التنسيقية متفائلًا بمرحلة جديدة في السياسة المصرية.

30 يناير، تصدرت مشهد تفقد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب ببورسعيد، المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمحافظة، وكانت ضمن الأعضاء اللذين أشادوا بتجربة بورسعيد باعتبارها قاطرة التنمية لمصر كلها وبدور صغار المستثمرين الذين تحولوا من التجارة إلى الصناعة لتحتضن المحافظة أهم الصناعات على مستوى المناطق الصناعية المصرية بالمحافظات.

وقد استقبلها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى جانب النواب، النائب احمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، والنائبة مارسيل سمير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب علاء عصام لجنة العلاقات الخارجية ، والنائب نادر مصطفى لجنة الثقافة والإعلام.

6 مارس، قالت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد تكريما من القيادة السياسية للقرى الأكثر احتياجا، وتؤكد حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في هذه القرى، وتلبية احتياجاتها من خدمات ومرافق وحق في الصحة والتعليم وغيرها.

وأضافت الألفى: "أعتبر هذه المبادرة، تشريف لنا، وعندنا في مركز الحسينية في محافظة الشرقية أحد المراكز التي سيتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة فيها، وهى مبادرة عظيمة تؤكد لأهالي القرى أنهم غير منسيين من قبل الدولة، وأن الدولة تهتم بالمراكز والقرى الأكثر احتياجا، وأنها لا تُعمر فقط في المدن الجديدة، لكن أيضا تنظر للقرى وتقوم بتنميتها، والحرص على استمرار النسق الحضارى للحياة الريفية، حتى يكون هناك توازن، وتسير الدولة بالتوازي في إنشاء مدن جديدة وفى الوقت ذاته تطور المراكز والقرى القديمة، وتقوم بتطوير النسق الحضارى لها بما لا يخل بالبيئة".

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة، تستهدف تطوير القرى والنهوض بها، وأن ذلك يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص من خلال هذه المبادرة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم، وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة، والاستثمار في العنصر البشرى، من خلال الاهتمام بالشباب وإقامة مشروعات إنتاجية ومشروعات صغيرة توفر فرص عمل للشباب.

ولفتت إلى أن مبادرة حياة كريمة تشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والإنتاجية، لتوفير فرص عمل لشباب القرى، وأنه من الممكن إقامة محال لبيع منتجات القرية، بجانب مشروعات أخرى، بما يحدث نوعا من أنواع التكامل داخل القرية، وذلك سيساهم في القضاء على ظاهرة هجرة الشباب من القرى والريف إلى المدن الكبرى، خاصة عندما يجد أهالى القرى أن العمران والتطوير وصل إليهم، وتوجد تنمية حقيقية تحدث على الأرض، وطرق مطورة ومؤهلة، وتوصل لهم المرافق والخدمات، حيث إن مباردة حياة كريمة تتضمن تطوير للوحدات الصحية والمدارس أيضا، بما يحول القرى إلى قرى نموذجية لا تقل عن المدن".

وتابعت النائبة إيمان الألفى، نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "مبادرة تطوير القرى ستتضمن على سبيل المثال في بعض القرى أماكن تربية المواشى، وأماكن لتربية الدواجن، ليظل الطابع الريفى موجود".

كما أكدت النائب إيمان الألفى: "مجلس النواب الحالي يعمل كما نقول في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برلمان بمفهوم جديد، ونواب محافظة الشرقية، الجميع يعمل على قدم وساق للنهوض ببلدنا، فنحن مع الشباب وننزل الشارع للاستماع للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم للسعى لحلها، لنكون نبض الشعب وصوته".

ووجهت النائبة إيمان الألفى، الشكر إلى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق، لاهتمامه بتطوير المدرسة التي تم تسميتها على اسم زوجها الشهيد مقدم أركان حرب، عادل عبد الحميد، حيث تم اعتماد مبلغ مالى لتطويرها، ووجهت الشكر أيضا للقائمين على العملية التعليمية في محافظة الشرقية.

مكتسبات المرأة

8 مارس، أكدت النائب إيمان الألفى عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن مصر شهدت فى الفترة الأخير تمكين للمرأة، لم يكن مسبوقًا من قبل فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن ترأس النائبة فريدة الشوباشي، لرئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، هى سابقة فريدة وتعد الأولى من نوعها.

وقالت النائبة إيمان الألفى، فى تصريح خاص لـ دوت الخليج حينها، إن المرأة المصرية تقلدت العديد من الوظائف السيادية رفيعة المستوى، فضلًا عن توليها الحقائب الوزارية المختلفة، فى العديد من المجالات والقطاعات فى عهد الرئيس السيسي، خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسي العام 2017 عاما للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن ما يقدمه الرئيس من دعم للمرأة على كافة الأصعدة التعليمية والاجتماعية والمهنية وإشراكها للمنافسة على الريادة.

وأشارت النائب إيمان الألفى، إلى أن مشاركة المرأة فى الحياة النيابية بنسبة كبيرة بلغت 25 بالمائة وهو ما يقرب من 148 مقعد بمجلس النواب، فضلا عن نسبة 5 بالمائة من المعينين ومشاركتها بنسبة 10 بالمائة بمجلس الشيوخ، كما أضافت تمكين المرأة داخل اللجان النوعية من وكيلات وأمينات للسر.

14 مارس، قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك دول ترفض أن ترى الدولة المصرية تدفع بعجلة التنمية، وتٌحدث نهضة وتطور فى كل المجالات، ويزعجها أن ترى مصر تسير للأمام.

وأشارت إيمان الألفى، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دول ومؤسسات دولية تستهدف مصر لرفضها بعض العادات الدولية أو الممارسات التى تتنافي مع الدين أو تتنافي مع عادات المجتمع المصري كر فض الدولة المصرية لوجود المثليين، لأن هذا يدخل فى إطار المحافظة على المجتمع من إنتشار العادات غير المحمودة، مؤكدة على أن مصر دولة حقوق إنسان وتحافظ على حقوق أبنائها، وتسعي القيادة السياسية لتوفير وإعطاء كافة حقوقهم، منها الحق فى التعليم والحق فى الصحة والرعاية الإجتماعية بكافة أشكالها فهذه جميعا من أهم مبادئ حقوق الإنسان.

أكدت إيمان الألفى، عضو مجلس النواب، على أن مقاومة الإرهاب والتطرف يتطلب أحكام رادعة طبقا للدستور والقانون ولا يترك للأهواء، مشيرة إلى أنه لا يوجد أحد فى قبضة القانون بدون وجه حق وأن المتهمين يمرون بالمراحل القضائية المختلفة التي تتضمن وجود محاكمة عادلة دون المساس بحقوق إنسانيتهم، لافتة إلى أننا لا نقبل التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية وأنها أمن قومى مصري.

26 مارس، كدت إيمان الألفى، عضو مجلس النواب، أن هناك طفرة حقيقية فى دعم المرأة المعيلة عقب توجيهات الرئيس السيسى، واكتسابها لحقوق تمكنها من مواصلة الحياة المعيشية وسط كل ما تواجهه من صعاب، مشيرة إلى أن هناك 3 وزارات الآن تشارك ببرامج فى دعم المرأة المعيلة .

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد تمكينا واسعا للمرأة اقتصاديا تجعلها تنهض بأبنائها وبأسرتها وبالدولة، وهو ما يجعل هناك أهمية لما تقوم به الدولة لتحقيق مكتسبات لصالحها وإتاحة برامج الحماية الاقتصادية فى إتاحة فرصة تنافسية للمرأة المعيلة وغير المتعلمة، هذا بجانب برامج الدعم المعنوى للمرأة وأبنائها ومنها دعمهم بالرياضة.

وهو ما جاء حينها في الصالون السياسي للتنسيقية بإدارة ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبحضور الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، وآية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان الألفى عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

اهتمامات المصريين

15 مارس، تصدرت مشهد مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في افتتاح مكتب النائب علاء عصام ومكتب التنسيقية للخدمات الجماهيرية في منطقة البدرشين، وقد شارك في الافتتاح، عماد خليل و عمرو يونس و أميرة صابر و أحمد زيدان و رشا كليب و مارسيل سمير و أحمد مقلد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب و عدد من أعضاء مجلس النواب عن حزب التجمع.

26 مارس أكدت النائبة ايمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن المو كب الملكي لنقل المومياوات من المتحف المصري بالقاهرة إلي متحف الحضارة بالفسطاط ،حدث عالمي يحدث لأول مرة فى عهد الرئيس السيسي ضمن توجيهاته للإهتمام بالقطاع السياحي والأثري ،مشيرة إلي أن موكب نقل المومياوات يبرز جهود الدولة للإهتمام بالأثار المصرية القديمة وإعادة إبرازها للعالم .

وأشارت إيمان الألفي عضو مجلس النواب ،إلي أن مصر تشهد طفرة فى احياء التراث القديم والتي سيجعلها محط انظار العالم والإعام المحلي والدولي وتسليط الضوء عليها، لافتة إلي افتتاح متحف مسار العائلة المقدسة فى متحف تل بسطة بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، ولفتت إيمان الألفي إلي إحياء التراث من خلال نقل المومياوات على التراث القديم من خلال العجلات الحربية والخيول وغيرها من الطقوس الحضارية والفرعونية القديمة .

16 إبريل، أكدت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن لقاح كورونا الذى توفره وزارة الصحة للقضاء على فيروس كورونا، آمن، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية خفيفة وبمثابة أعراض البرد والأنفلونزا العاديين

وشددت إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظا على صحة الجميع، وطالبت النائبة إيمان الألفي، جميع المواطنين اللذين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللقاح، التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووجهت إيمان الألفي شكرها للرئيس السيسي على توفير اللقاح فى المستشفيات للمواطنين ،وتيسير الحصول عليه، كما وجهت شكرها للأطفم الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي على ما بذلوه من جهد خلال انتشا. الجائحة ،حفاظا على صحة المواطنين.