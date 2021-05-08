هند جاد تشيد بتضحيات الأطباء فى اليوم العالمى للصليب والهلال الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقالت جاد، إن أصحاب البالطو الأبيض لا يزالون يتصدرون المعركة ضد فيروس كورونا، ودفع كثيرون منهم أرواحهم وهم يحاولون إغاثة المواطنين، فى ظروف غير مسبوقة، بعد ظهور الجائحة، ولذلك فهم يستحقون أقصى آيات التقدير.

وأضافت: "لا بد من توجيه الشكر كذلك لكل رجل أو امرأة ينتميان للهلال الأحمر المصرى، أو الصليب والهلال الأحمر العالمى، على جهودهم فى إغاثة الإنسان، بدون تمييز، وبحيادية شديدة تجعل إنقاذ الروح البشرية هى الهدف الأسمى بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الديانة، وهم مثل ملائكة الرحمة التى تظهر فى الكوارث الكبرى، مثلما حدث على سبيل المثال فى أزمة إنفلوانزا الطيور والخنازير وغيرها لتقديم الدعم اللازم للناس، وإنقاذهم من الموت".