رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال إبريل

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وثمّن رئيس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية فى رصد الحالات التى تحتاج إلى تدخل طبى، وتقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المواطنين كل شهر، وهو ما يستكمل جهود الحكومة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام المصرى، أن اللجنة قامت خلال الشهر الماضى بالرصد والاستجابة لـ584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية.
وأضاف المستشار الطبى، أن لجنة الاستغاثات الطبية تمكنت كذلك خلال شهر إبريل الماضى من إصدار 6 قرارات بإجراء عمليات لزراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ20 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير الإجراءات الطبية لـ39 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، مع توفير الأدوية بإجمالى 83 استغاثة تم رصدها، وتم كذلك رصد 13 منشورًا كاذبًا على صفحات التواصل الاجتماعى والتعامل معها قانونيًا.
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