جدة - نرمين السيد - تناول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال الحلقة الـ25 من برنامج "الإمام الطيب"، حقوق المرأة فى الإسلام، وحسم الجدل الفقهى المتعلق بعدد من القضايا المعاصرة التى كان للمرأة النصيب الأكبر منها.





ويتناول الإنفوجراف التالى انتصار الإمام الطيب لحقوق المرأة:- وقال شيخ الأزهر، إنه يجوز للمرأة تولى الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان سفرها آمنًا، والطلاق التعسفى بغير سبب معتبر شرعًا حرام وجريمة أخلاقية‏، ولا وجود لـ بيت الطاعة فى الإسلام، ولا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبًا ومن ثروة زوجها إذا كانت سببا فى تنمية هذه الثروة. ‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الإمام الطيب ينتصر لحقوق المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.