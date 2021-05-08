وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات تكافل وكرامة يومى الأحد والإثنين

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





وأضافت القباج، أنه من المقرر بدء صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "كرامة" عن شهر مايو للمستفيدين من يوم الأحد الموافق 9 مايو، بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد ويستمر الصرف لهم حتى الثلاثاء.

كما وجهت وزيرة التضامن، أيضًا ببدء الصرف لمستفيدى برنامج "تكافل"، والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتبارًا من يوم الإثنين 10 مايو.

وشكلت الوزيرة، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت القباج، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، أطلقت برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، كما أن الوزارة تدرس حالياً ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر، وتدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدى "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانونى للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.