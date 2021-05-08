صور.. محافظ الإسكندرية: بدء إنشاء السوق الحضارى بميدان محطة مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير ميدان محطة مصر، اليوم السبت، رفقة نائبته الدكتورة جاكلين عازر، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والقضاء على الأسواق العشوائية.

وأوضح المحافظ إن نسبة إنجاز المشروع بالكامل تتجاوز الـ 40%، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال نحو 8 أشهر من الآن، وذلك وفقا للجدول الزمنى.

ويشمل مشروع تطوير ميدان محطة مصر إنشاء سوق حضارى متكامل عبارة عن 182 باكية، و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.

ويتضمن المشروع تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور.