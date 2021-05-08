- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير ميدان محطة مصر، اليوم السبت، رفقة نائبته الدكتورة جاكلين عازر، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والقضاء على الأسواق العشوائية.
وأوضح المحافظ إن نسبة إنجاز المشروع بالكامل تتجاوز الـ 40%، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال نحو 8 أشهر من الآن، وذلك وفقا للجدول الزمنى.
ويشمل مشروع تطوير ميدان محطة مصر إنشاء سوق حضارى متكامل عبارة عن 182 باكية، و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.
ويتضمن المشروع تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الإسكندرية: بدء إنشاء السوق الحضارى بميدان محطة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.