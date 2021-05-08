البابا تواضروس ينعى القمص صرابامون الشايب

جدة - نرمين السيد - ولد باسم مراد فرح رزق الله فى 8 مايو 1951 بمدينة الأقصر وحصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة، وسيم راهبًا باسم الراهب صرابامون بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1978 تم تكليفه مع مجموعة من الرهبان بتعمير دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر وهناك نال درجة القسيسية يوم 7 مارس 1982م بيد المتنيح الأنبا أغاثون النائب البابوى للأديرة القديمة وقتها.

نال رتبة القمصية بيد البابا شنودة الثالث فى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج فى 28 مارس 2004، تولى مسؤولية أمانة دير القديسين بالطود، بالأقصر حتى نياحته أمس.

وأقيمت صلوات تجنيزه بالدير اليوم بحضور لأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، وتقتصر المشاركة على عدد محدود من الآباء الرهبان والكهنة والشمامسة وأسرة الأب المتنيح.

وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر ولمجمع رهبان الدير، فى نياحة الأب المبارك الراهب القمص صرابامون الشايب، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب وخدام دير القديسين بالطود، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث فى مجمع الأبكار.