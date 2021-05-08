اتحاد المبدعين العرب يصدر توصيات المؤتمر العالمي للملكية الفكرية

اختتمت في القاهرة فعاليات مؤتمر اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة والذي اقيم بالتعاون مع منظمة الوايبو العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة وأيضا اتحاد الإعلاميين العرب

والذي اختارت منظمة الوايبو يوم ٥ مايو احتفالا عربيا ضمن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية ، وقد حضر المؤتمر لفيف من فقهاء ورموز الملكية الفكرية على مستوى الوطن العربي .

ويقول الاعلامي/ أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين و المبدعين العرب والذي ترأس المؤتمر ، أن هذه التظاهرة العربية حظيت بالعديد من الفقهاء القانونيين و الرموز العربية فى مجال الملكية الفكرية. وكان من ضمن المتحدثين كل من :

-السيد المهندس/ حاتم رفعت ممثلا عن المهندس / طارق شاش نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التجارة والصناعة والذي عرض عرضا ثريا عن دور مصر فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما أبلغ المؤتمر بتحية معالي الوزيرة/ نيفين جامع وزير التجارة والصناعة .

-الفقيه القانوني الدكتور/ حسام لطفي استاذ القانون المدني بجامعة بني سويف وفقيه فى الملكية الفكرية.

-الفقيه القانوني الدكتور/ حسام الدين الصغير

استاذ القانون التجاري و الملكية الفكرية جامعة حلوان. رئيس لجنة مشروع تعديل قانون الملكية الفكرية.

-ومن هيئة الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية

السيد الاستاذ/هشام العريفي . رئيس لجنة سياسات الملكية الفكرية.

-ومن دولة الجزائر

الدكتورة/ حفيظة ٱيت تياتي أستاذة بجامعة الجزائر

-الدكتور/ احمد الزرقاني

خبير الملكية الفكرية بالمحاكم الاقتصادية و مدرب معتمد بمنظمة الوايبو.

-المهندس/ محمد مصطفى عامر خبير واستشاري الملكية الفكرية ومدرب معتمد بمنظمة الوايبو العالمية.

-الدكتورة/ علياء البحيري

مستشار بمنصة دعم الابتكار ومدرب معتمد بمنظمة الوايبو العالمية.

وقد أدار الجلسات كل من

-الدكتورة / هالة عدلى حسين ، أمين المرأة باتحاد المبدعين العرب ومسؤول ملفها لدي الامم المتحدة

-السيدة/ نرمين سليم مدير عام اتحاد المبدعين العرب والمتحدث الرسمي للاتحاد بالأمم المتحدة

وقد قام بالترجمة الفورية للمؤتمر الدكتور / محمد عامر ، استاذ الترجمة الفورية .

و الجدير بالذكر أنه لأول مرة يتم عقد المؤتمر على منصة إلكترونية عربية وهي منصة (فاريانس) والذي ابتكرها المهندس المصري/ محمد الجمال .

ويقول الاعلامي أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب عضو الأمم المتحدة أن المؤتمر انتهى للتوصيات الٱتية :

• تفعيل نماذج المنفعة في القانون المصري

• التوعية بكيفية إدارة حقوق الملكية الفكرية

• التوعية بمحتوي قانون الضمانات المنقولة

• التوعية بأهمية العلامة التجارية في التسويق وكيفية تسجيلها وكيفية بنائها لتكون مطابقة لنوعية النشاط

• التوعية بأهمية الحق القانوني للعلامة التجارية كمصدر دخل اما بتأجيرها وبيعها وميزتها التنافسية

• الوعي المجتمعي عن أهمية الملكية الفكرية قبل البدا في المشروع ووضعها ضمن برامج التدريب في حاضنات الاعمال

• ضرورة الاهتمام بجودة المنتج للإقراض والتمويل

• تشجيع الابتكار والإبداع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

• تطبيق التحول الرقمي لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

• صيانة الملكية الفكرية لتعظيم قيمتها

• تفعيل دور المنصات الرقمية في التعليم والتدريب والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

• كيفية الاستفادة من المعلومات الفنية علي شبكات WIPO ومكتب البراءات في البلاد العربية

• الاستفادة من البراءات الموجودة في الملك العام

• التدريب علي كيفية تقديم طلب البراءة بطريقة صحيحة.

وأخيرا إقترح المؤتمر أن تكون هناك مادة دراسية تدرس على كافة المراحل الدراسية توضح مدى أهمية الملكية الفكرية فى جميع مجالاتها الثقافية و الأدبية و الصناعية و غيرها لما لها من تأثير قوي على الاقتصاد القومي للبلاد