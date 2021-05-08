التعليم: 11 مايو آخر موعد لتسليم استمارات طلاب الثانوية للكنترولات

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة تسليم لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات بعد تسجيلها وطباعتها من على موقع الوزارة في موعد أقصاه 11 مايو الجارى.



وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2021، أن نسبة المدارس التي قامت بتسليم الاستمارة لم تتخطى نسبة الـ"10% من اجمالى الاستمارات المطلوب تسليمها والمسجلة على موقع الوزارة.



وشدت الوزارة على أن من يتخلف عن هذا الموعد من المدارس سوف يتعرض للمساءلة القانونية.



أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتاح لطلاب الثانوية العامة الدخول لجان الامتحانات بالكتاب المدرسى والمصادر الرقمية، مع عدم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوى جميع الطلاب مساواة بالأعوام الماضية فى هذه الأم، موضحة أن الطلاب الذين لا يملكون أجهزت التابلت مثل المنازل والباقين للإعادة من العام الماضى يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليه بأى شكل.



وأوضح الوزير إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد العيد بأيام خاصة ما يتعلق بطريقة أداء الطالب للامتحانات والفئات التى تؤدى الامتحانات بشكل إلكترونى وأيضا كيفية تأمين الطلاب صحيا ووقائيا داخل لجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا.



وشدد وزارة التربية والتعليم، على عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، موضحة أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة، تستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء، في كانوا في مدارس خاصة او حكومية.