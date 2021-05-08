/630279/التعليم-تحدد-آخر-موعد--لتسليم-استمارات-طلاب-الثانوية-للكنترول-تفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم، موعد 11 مايو المقبل، لتسليم لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات بعد تسجيلها وطباعتها من على موقع الوزارة، وذلك بشكل عاجل.

التعليم تحدد موعد تسليم استمارات الطلاب

كما دعت الوزارة باقى المدارس التى لم تٌسلم الاستمارات سرعة تسليم لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات بعد تسجيلها وطباعتها من على موقع الوزارة في موعد أقصاه 11 مايو الجارى.

التعليم تشدد على موعد تسليم الاستمارات

ووفقًا لم جاء على لسان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2021، فإن نسبة المدارس التي قامت بتسليم الاستمارة لم تتخطى نسبة الـ"10% من اجمالى الاستمارات المطلوب تسليمها والمسجلة على موقع الوزارة.

هذا وأفاد بيان الوزارة فإنها أكدت على أن من يتخلف عن هذا الموعد المحدد من قبل الوزارة، فإن المدارس سوف تتعرض للمساءلة القانونية.

وفى سياق متصل، كان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أنه سوف يتاح لطلاب الثانوية العامة الدخول لجان الامتحانات بالكتاب المدرسى والمصادر الرقمية، مع عدم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يتسوى جميع الطلاب مساواة بالأعوام الماضية فى هذه الأم.

كما أشار إلى أن الطلاب الذين لا يملكون أجهزة تابلت يمكنهم استخدام نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليه بأى شكل، وذلك لإجاد حلول بديلة أخرى.