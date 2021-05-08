/630269/سيرينو-يغازل-الأهلي-وجماهيره-أتمني-ارتداء-قميص-الأحمر--ولانفكر-بالفوز-بالخمسة

أشعل الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صنداوينز الجنوب أفريقي الأجواء قبل القمة الأفريقية التى تجمع الأهلى ونظيره بطل جنوب أفريقيا فى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجارى، حيث ألمح إلى اقترابه من ارتدائه قميص النادى الأهلي، خلال الفترة المقبل.

وقال سيرينو فى تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، شئ رائع ان تتلقي اهتماماً كبيراً من النادي الأهلي، ولكن تركيزي في الأستمرار في الظهور بشكل مميز مع الفريق الجنوب إفريقي، وسيكون تحديا رائعا إن تمكنت من ارتداء هذا قميص الأهلي يوما ما، كما أنني أشكر جماهير النادي الأهلي على الحب الذي أتلقاه دائما".

موعد مباراة ليفربول وساوثتهامبتون.. التشكيل المتوقع

وتابع قائلاً " نحن لانفكر في أي شئ سواء أن نركز فقط فى تمرير الكرة وتنفيذ التعليمات التي يطلبهاالمدرب بشكل جيد".

وأضاف: "الصدام أمام الأهلي نهائي مبكر، المباراة بالطبع ستكون رائعة، كون الفريقين جيدين للغاية، وستكون مباراة مهمة أيضا لذا علينا الاستمتاع بها، فالأحمر يمتلك لاعبين رائعين ومدير فني يجعلهم يلعبون بشكل جيد أيضا، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية".

وواصل : "انا لااخشي أي دفاع التقي به هدفي هو تحقيق الفوز للفريق الذي اللعب لدية".

وأختتم: " موسيماني مدرب رائع وذكي هو يستحق ماهوعلية الأن حيث حقق العديد من النتائج الإيجابية، هو يعرف عنا الكثير، لكننا مستعدون له ولدينا فريق قوي للمضي قدما في البطولة".

وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إحدى أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا، حيث يستعد الفريقين للمباراة التي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.