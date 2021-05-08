/630270/تقاريرتشير-إلى-إمكانية-رحيل-بيتسو-موسيماني-عن-الأهلي-في-حالة-واحد-تفاصيل

أشارات تقارير صحفية أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى قد يواجه الإقالة من تدريب المارد الأحمر حال الخسارة أمام صن داونز فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة " southafricanlive " الجنوب الأفريقية:” أن موسيمانى لن يستمر مع الأهلى فى حال الخروج من دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا وقد يتسبب صن داونز فى انتهاء العلاقة بين موسيمانى والأهلى.

موعد المباراة

وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إحدى أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا، حيث يستعد الفريقين للمباراة التي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر.

الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

أضاف أن اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن صلاح سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات السبت القادم بشكل طبيعي.

ويغيب أيضاً عن صفوف الفريق الدولي التونسي علي معلول لاعب عن مباراة القمة الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية والتي قد تعرض لها في مباراة الفريق مع بايرن ميونخ الألماني، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للندية بقطر.

عزز الزمالك موقفه في صدارة الدوري أمس بعد إقتناص ثلاث نقاط من الفوز علي سموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع العشرون من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد استاد القاهرة الدولي.