/630273/الشرطة-تجرى-حملات-أمنية-مكثفة-بالمحافظات-وتتمكن-من-ضبط-202-قضية-مخدرات

تمكنت قوات الشرطة من إجراء حملات أمنية موسعة على عدد من مديريات الأمن، خلال 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، حيث تم ضبط (176) قطعة سلاح ناري و(202) قضية مخدرات وتنفيذ (80407) حكما قضائيا متنوعا.

الحملات الأمنية

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمواجهة أعمال البلطجة والعنف وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ولإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبات الاتجار بالمخدرات وفق نص القانون

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.