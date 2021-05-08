/630276/الداخلية-ضبط-176-قطعة-سلاح-و202-قضية-مخدرات-خلال-24-ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم من ضبط (176) قطعة سلاح ناري و(202) قضية مخدرات وتنفيذ (80407) حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. كما وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت (دائرة مركز شرطة إطسا) بمديرية أمن الفيوم. أسفرت جهودها عن ضبط (4) قطع سلاح نارى بحوزة 4 متهمين، وضبط (3) قضايا مخدرات وضبط خلالها كمية من مواد "الحشيش – الهيروين" المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة ، بحوزة 3 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ (66) حكم قضائى متنوع.

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