رئيس البرلمان العربى يبحث القضايا الإقليمية مع أمين عام البرلمانى الدولى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى مارتن شونجنج، أن البرلمان العربى يلعب دورا كبيرا فى التعبير عن الصوت العربى فى مختلف القضايا وما يشهده من تطور كبير فى آليات عمله معربا عن تقدير الاتحاد البرلمانى الدولى للبرلمان العربى على ما يبديه من اهتمام ملحوظ بالقضايا الدولية وعلى نحو خاص القضايا ذات الأهداف المشتركة كالمساواة بين المرأة ومكافحة الإرهاب وكذلك الحوار بين الحضارات.





جاء ذلك خلال لقاء معالى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومى، بالسيد مارتن شونجنج الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى بحضور معالى النائب حسن المدحانى ومعالى النائب محمد اليماحى نائبى رئيس البرلمان والسفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطوير العلاقات بين الاتحاد البرلمانى والبرلمان العربى والتفاهم لتوقيع اتفاق تعاون فنى بين الطرفين تتناول العديد من الموضوعات العربية والموضوعات التى تهم البرلمانيين العرب والشعوب العربية وعلى رأسها عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وعمليات مكافحة خطاب الكراهية المتنامى فى أوروبا ضد الإسلام وضد العرب وموضوعات المساواة بين المرأة فى المنطقة العربية وعلاج بعض الخلل التنظيمى والخلل فى موضوعات المساواة فى بعض الدول وفى بعض البرلمانات والتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا وكذلك التعاون الفنى لتنمية أدوات وآليات العمل البرلمانى العربى.

واستعرض رئيس البرلمان العربى جملة من القضايا التى تهم الشأن العربى وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده القدس من انتهاكات للقوات الإسرائيلية باقتحام باحة المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسيين كما أكد على ضرورة دعم الانتخابات التشريعية الفلسطينية و إقامتها على كامل أراضيها بما فيها القدس، كما جدد العسومى مطالبته للاتحاد البرلمانى الدولى بسرعة الاعتراف بالبرلمان الشرعى لليمن المنتخب فى سيؤول 2019 برئاسة الشيخ سلطان البركانى مؤكدا على ضرورة دعم الحكومة الشرعية لما تمثله الميليشيات الحوثية من خطر بعد الحكم على عدد من أعضاء البرلمان بالإعدام وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا اعتبار له، ورحب رئيس البرلمان العربى بموقف الاتحاد البرلمانى الذى دعم الشرعية الليبية وبرلمان طبرق منذ بداية الصراع مجددا مطالبته بسرعة إخراج الميليشيات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية حتى تعود الحياة الطبيعة والبرلمانية إليها وتمكينها من خلال دعم أدوات التنمية المجتمعية والاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء بحث قضية سد النهضة وما تشكله أثيوبيا من تهديد كبير على الموارد المائية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مؤكدا أن تعنت الجانب الأثيوبى من شأنه الإضرار بهذه الموارد وهو أمر محرم دوليا بالرغم من المحاولات التى تقوم بها مصر والسودان إلا أن الجانب الآخر ما زال يصر على موقفه الرافض للتفاوض مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته من أجل إثناء الجانب الأثيوبى عن خططها ببدء تشغيل السد الثانى وهو ما سيدخل المنطقة فى صراع كبير.

ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى الملاحظات ومطالب البرلمان العربى مؤكدا دعم الاتحاد البرلمانى الدولى لإقامة الانتخابات الفلسطينية وأنه عقد عدد من الاجتماعات مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى كما أكد أن الاتحاد على تواصل مع كافة الأطراف فى الشأن اليمنى، وسيبحث خلال الفترة القادمة عبر المكتب التنفيذى هذا الشأن مؤكدا أنه يرفض أحكام الإعدام الباطلة التى أصدرها الحوثيين على بعض أعضاء مجلس النواب اليمنى فى الوقت الذى يقف فيه الاتحاد البرلمانى الدولى مع البرلمان الليبى ويسخر كافة إمكانياته من أجل تقديم الدعم الفنى لاستعادة الأمن والاستقرار فى البلاد، كما أكد على أهمية حل مشكلة سد النهضة بالطرق السلمية والحوار الهادف والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.