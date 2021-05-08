وزير الأوقاف يعتمد نتيجة المجموعة الأخيرة من مسابقة الإدارة الإشرافية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت المسابقة، مفتش دعوة ندبًا بالمديرية أو إحدى الإدارات التابعة لها وفق الاحتياج الفعلى الذى يقرره مدير المديرية لمدة ستة أشهر، ويتم النظر فى تسكين من تثبت كفاءته فى العمل فور انتهائها، وعلى أن يتسلم العمل بالإدارة التى بها عجز من المفتشين وفق رؤية مدير المديرية.

وجاءت الأسماء على النحو التالى:- وائل أحمد أحمد محمد سوهاج مفتش دعوة بإحدى الإدارات بأوقاف القاهرة، مصطفى حسنى محمود بسيونى القليوبية مفتش دعوة بإحدى الإدارات بأوقاف القاهرة، همام عبد العاطى على عبد اللطيف الغربية مفتش دعوة بإحدى الإدارات بأوقاف الغربية، على طاهر إبراهيم السيد جنوب سيناء مفتش دعوة بإحدى الإدارات بأوقاف جنوب سيناء، محمد محمد عبد الستار حنفى الإسماعيلية مفتش دعوة بإحدى الإدارات بأوقاف الإسماعيلية، محمد عبد العزيز أحمد الكمار مرسى مطروح مفتش دعوة بإحدى الإدارات بأوقاف مرسى مطروح، أحمد عبد الحميد عبد العظيم مرسى مطروح مفتش دعوة بإحدى الإدارات بأوقاف مرسى مطروح.