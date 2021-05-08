الوزراء: لا صحة للرسالة المنتشرة والتى تتضمن تحذيرات لمتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقى لقاح كورونا، مُشددةً على أن كافة المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، مشيرةً إلى إتاحة جميع المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكترونى الذى أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين فى الحصول عليه عبر الرابط التالي: "من هنا"، مؤكدةً أنه يتم تقديم جميع الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها.

وفى سياق متصل، هناك عدد من التدابير والإرشادات الواجب إتباعها قبل وبعد تلقى اللقاح، وتتمثل إرشادات ما قبل تلقى اللقاح فى ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأية أعراض مرضية قبل تلقى اللقاح، وكذلك إخباره بالتاريخ المرضى بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أى مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية، فضلاً عن إخبار الطبيب بأى رد فعل تحسسى من أى من اللقاحات التى تلقاها سابقاً، هذا ومن الضرورى التأكد من أخذ الجرعتين من نفس اللقاح، أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح، فتتمثل فى ضرورة الاستمرار فى إتباع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تبنى نمط حياة صحى والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، مع مراقبة ظهور أى أعراض جانبية قد تحدث.