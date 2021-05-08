سعفان يتابع دورات تدريب الوحدات المتنقلة.. لتخريج 25 متدرباً بالقليوبية

تابع وزير القوي العاملة محمد سعفان ، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقامت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي بالقليوبية ، يرافقها أيمن شعبان ، والمهندس محمد عبد الحكم مندوبي إدارة التدريب المهني بديوان عام وزارة القوي العاملة، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة بمتابعة سير وتنفيذ برامج التدريب المهني ومستوي المتدربين من خلال عقد اختبار للمتدربين علي مهن التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات المنزلية ، بالعربة المتنقلة للتدريب بقرية المريج بشبين القناطر بالمحافظة ، وذلك تمهيدا لتسليمهم شهادات اتمام التدريب باجتيازهم الدورة التدريبية بالوحدة .

وقالت إيمان شحاتة مدير المديرية : إن برنامج التدريب علي مهنة التفصيل والحياكة استغرق 150 ساعة تدريبية لنحو 15 متدربة ، واستغرق برنامج التدريب علي مهنة كهرباء التوصيلات المنزلية لنحو 10 متدربين لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى .

وقدم الحضور الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي الجهد المبذول للنهوض بالعملية التدريبية بالوحدة المتنقلة.