/630280/منزوع-الإنسانية-التفاصيل-الكاملة-لأب-ذبح-زوجته-وأطفاله-الـ-6-بالفيوم-تفاصيل

تحريات النيابة

ووفقًا لما جاء فى تحقيقات النيابة، فإن الزوج الذى يدعى "عماد"، والذى يبلغ من العمر 40 عاما، قد قام بقتل أبناؤه ذبحًا متجردًا من كل الأحاسيس الإنسانية، حيث قام بتخديرهم عبر وضع جرعات لهم فى عصير التمر هندي، وقام بقتل أسرته واحدًا تلو الآخر.

وأثناء محاولته قتل زوجته قامت بالمقاومة، لكنها لم تتمكن من النجاة، حيث طعنها فى القلب عدة طعنات لتودى بحياتها أيضًا، وذلك بعد قتل أطفالها الأربعة.

المتهم بقتل أسرت: فعلت ذلك حتى لا يعايرهم أحد

وكان المتهم الذى يدعى عماد، قد زادت عليه الديون بشكل كبير، نتيجة تعاطيه مخدر «الحشيش» و«الاستروكس» ما دفعه إلى السلف، حتى تراكمت عليه الأموال التى أرادها مستحقوها.

ووفقًا لما أعلن عنه المتهم فى تحقيقات النيابة، فقد أكد أنه قام بهذا الأمر تجنبًا لمطابتهم بالأموال، مضيفًا:” قمت بذبحهم جميعًا حتى لا يعايرهم أحد من الذين أدين لهم بالأموال”.

وكشفت تحريات النيابة العامة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم أن المتهم كان ينفق أموالًا كثيرة على مخدر "الحشيش" و"الأستروكس"، وكان أحد أسباب تراكم الديون عليه حيث بلغت 700 ألف جنية مما أضطره إلى قتل عائلته .

ووفقًا للتحقيقات فإن المتهم أقدم على التخلص من أسرته بسبب تراكم الديون عليه وخشية افتضاح أمره وتشريد أسرته، حيث قام بوضع مخدر لأطفاله داخل مشروب التمر وبعد توجهم ل للنوم فعل فعلته وقام بذبح زوجته ونجله الأكبر ثم باقى أفراد أسرته، حتى انتهى من ذبحهم جميعا.

وأشار المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه بعد تناول السحور قام بوضع مخدر لكل أسرته فى مشروب "التمر هندى" حتى لا يشعروا بعملية الذبح، لافتا إلى البدء بزوجته التي قاومته كثيرا ولكنه كما اشار سابقا تمكن من ذبحة بطعنة فى الرقبة،وبعدها تناول ذبح الأبناء الستة بنفس الأسلوب واحد تلو الآخر، مستخدما سكين وقام بذبحهم من الرقبة،حتي لاقو مصرعهم دون حيلة .

وتجدر الإشارة إلى أن قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بالفيوم قد شهدت فى الساعات الأولى من صباح أمسجريمة قتل بشعة كان بطلها صاحب مخبز فينو يدعى "عماد. أ" يبلغ من العمر 40 عاما، إذ تجرد من المشاعر الإنسانية وقام بقتل زوجته "مها. ع. ع" وأبنائه الستة وهم أحمد ومحمد ويوسف وآلاء ومعتصم وبلال.

وتوجهت قوات من الشرطة إلى موقع الجريمة لكشف ملابساتها والوقوف على تفاصيلها عقب إلقاء القبض على المتهم، وفرض كردونا أمنيا حول المنطقة التى شهدت الجريمة .