/630283/باتشيكو يشكو-الزمالك-للفيفا-والنادي-يتلقي-خطاب-رسمي

قدم جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك شكوي للفيفا ضد القلعة البيضاء، حيث تلقي النادي خطاب رسمي مطالب، فيما طالب فيها الحصول علي كامل عقدة ومستحقاتة المتأخرة التي لم يتم سدادسها حتي الأن، ولكن الفارس الأبيض يرفض دفع المبلغ كالملً والذي بقيمة 1.5 مليون دولار.

فيما ينوي الزمالك التواصل مع جايمي باتشيكو ودياً تفادي أي خلافاتا، ممثلا في شريف فاروق محامي المدرب البرتغالي، وجواو فيرنانديش محاميه البرتغالي، لحل المشكلة.

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وفي وقت سابق كان الزمالك قد قرر إقالة باتشيكو من تدريب الفريق يوم 11 مارس الماضي بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وأعاد باتريس كارتيرون لتولي المهمة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق سموحة والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك لمباراتة المقبلة يوم الإثنين أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة علي ملعب القاهر الدولي.

ويبحث جمهور الفريقين الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة بين القطبين والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع خلال المواجهة الهامة . وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إحدى أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.

وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1.