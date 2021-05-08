/630284/لعدم-التزامهم-بقرار-الغلق-الداخلية-تحرر-2832-مخالفة-للمحلات-على-مستوى-الجمهورية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومجابهة الفيروس.

ضبط 15226 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 15226 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 15172 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

2832 مخالفة للمحال المخالفة

كما تم تحرير 2832 مخالفة للمحال التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 446 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 3788 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.