/630286/حبس-مدرس-حاول-هتك-عرض-طفلة-أثناء-درس-خصوصي-بالغربية

قرر رئيس نيابة قطور بمحافظة الغربية، حبس مدرس ثانوي متهم بالتحرش بطفلة 8 سنوات، ومحاولة هتك عرضها أثناء حصولها على درس لغة عربية لدى زوجته ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المحامي العام لنيابات شرق طنطا المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا، حيث امر باستعجال النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطاراُ من مأمور مركز شرطة قطور بورد بلاغ من "احمد. ا " والد طفلة تبلغ ٩ سنوات بتحرش معلم لغة عربية يدعي "سيد. خ " 50 سنة بنجلتة أثناء تلقيها درس لدى زوجتة بدائرة المركز.

وقال والد الطفلة أمام جهات التحقيق أنة بسؤال نجلتة ذات 8 سنوات أكدت أنها أثناء تلقيها درس لدى زوجه المتهم في المنزل الخاص بهم قام المتهم باستدراج الطفلة الي منزل مجاور يملكة لمنزل درس زوجتة" تعالي اذكرلك" وقام بالتعدي عليها جنسياً.