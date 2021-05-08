الرئيس السيسى.. جابر خواطر الغلابة «ملف»

العديد من المواقف الإنسانية الدالة على حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التواصل مع المواطنين وجهًا لوجه، والتعرف على مشاكلهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

موقف إنسانية

فى السادس من شهر مارس الماضى، وأثناء تفقد الرئيس السيسي العديد من المحاور الجديد فى مدينة نصر، توقف أما عربة للفاكهة، والتحدث مع أحد البائعين الذى عبر بدوره عن سعادته لرؤية الرئيس السيسي، وقال له: «أجمل حاجه شوفتها دلوقتي، حبيبي يا سيادة الريس وحشني.. أنت أجمل حاجة شوفتها يا سيادة الريس».

ولاحظ الرئيس السيسي، أن بائع الفاكهة يسير بصعوبة بالغة، فوجه مباشرة سرعة تقديم المساعدة اللازمة له،وعلاجه على نفقة الدولة، ليرد البائع مُبتهجًا عقب اللفتة الإنسانية: «ربنا فتحلي الباب».

وعقب هذا الموقف الإنساني بساعات، ظهر بائع الفاكهة وهو يحصل على العلاج داخل إحدى المستشفيات، من أجل تحسّن حالته الصحية والتكفل بعلاجه على نفقة الدولة، حيث خضع إلى الأشعة وتواصل مع الأطباء ليواصل رحلته العلاجية.

الرئيس السيسي يلبى مطالب المواطنين

كما وعد السيد الرئيس خلال تلك الجولة التفقدية التى قابل فيها عدد من المواطنين، بأنه سيوجه المسئولين على تقديم المساعدة اللازمة لهم.

فى الثاني من شهر مايو، أوقف الرئيس السيسي أيضًا أحد المواطنين الذى يستقل دراجة رفقة أسرته، وذلك بالقرب من مستشفى مصر للطيران، حيث استوقف الرئيس الشاب وعائلته، وهنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع الي أحوالهم المعيشية.

ويعمل الشاب معيل الأسرة "دليفري" ويسكن في منطقة "أربعة ونص" حبث شدد الرئيس عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً علي سلامتهم، وعلى الفور تم تقديم سيارة أجرة للشاب المكافح.

وفى 15 يونيو 2020، لاحظ الرئيس السيسي أثناء إحدى جولاته التفقدية تعرض سائق دراجة لإصابة، للإطمئنان عليه، وتحذيره والتأكد من سلامته مع نصحه بضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامته بارتداء «خوذة».

4 سبتمر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة شرق القاهرة. وقالت السيدة المسنة للرئيس: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضت قبولى".

ومن جانبه سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة المسنة عن الذى رفض علاجها، قائلا لها: "عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة.

وأكملت السيدة المسنة حديثها: "والمصحف انتخبتك"، داعية الله التوفيق والسداد للرئيس، قائلة " ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك ".

وأخيرًا، وخلال جولة الرئيس السيسي، لعدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، توقف أثناء الجولة، ليتحدث مع عدد من المواطنيين حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع الي ارائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.

وقال الرئيس لمواطن مسن، عرض مسألته:" اللي انت عايزه هنعملهولك.. ده مش معروف، أنا تحت أمرك، أنا عيني لك ولكل مصري، متخافش هياخدوا بياناتك دلوقتي وان معملوش هتبقي مشكلة كبيرة.. كل سنة وانت طيب".

وتجمع المواطنون أمام الرئيس وهتفوا له، وسألهم الرئيس:" مش لابسين الكمامة ليه؟".

وقال مواطن آخر للرئيس:" والله العظيم اتمنيتها من ربنا ان انا أقابل حضرتك"، وتحدث الرئيس إلي طفلين كانا بجوار المواطن هما عمر وياسين، وقال لهم الرئيس:" كل سنة وانتم طيبين".

وتحدث مواطن يعمل سائقًا وقال للرئيس السيسي: "ربنا يديك الصحة، بس عاوز شقة والنبي يا باشا"، ليرد الرئيس: "من عيني"، ثم وجه الرئيس حديثه إلى مساعديه: "خدوا بياناته".

لقاءات عديدة يعقدها الرئيس السيسي مع المواطنين، منها ما يكون رسميًا بالحضور، أو عندما يتحدث معهم أثناء جولاته، وكلها يبرز فيها حسه الإنساني ورغبته الخالصة على تقديم المساعدة لهم.