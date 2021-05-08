صور.. توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال بقرى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، لتجميع أكثر من 15 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها على الأطفال داخل القرى والنجوع قبل عيد الفطر المبارك.





وقال الشريف، خلال إطلاق المبادرة باستاد الإسكندرية بحضور نائبته الدكتورة جاكلين عازر، إن الملابس التى سيتم توزيعها من أفضل الخامات والمنتجات من الشركات والمصانع. وأشار الشريف، إلى أنه سيتم توزيع الملابس بالنجوع والقرى باستخدام سيارات الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المحافظة، وذلك وفقا لقاعدة بيانات معدة مسبقا. وأشاد المحافظ بالدور القوى، الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى ومسعادتها الدولة فى رفع العبء عن المواطنين، والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

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