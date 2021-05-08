مصر أرض الصالحين.. قصة دخول أبو الحجاج الأقصرى إلى مصر

وقال جمعة، إن أبى الحجاج الأقصرى من نسل سيدنا الحسين رضى الله عنه، ولد فى بغداد، حيث كان والده مسؤولا كبيرا فى الدولة، مشيرا إلى أنه ولد سنة 545 هـ تقريبا، موضحا أنه عمل فى صناعة النسيج لكسب رزقه، وانضم بعد ذلك إلى المدرسة النظامية لدراسة الحديث والفقه، وسمى بالحجاج لأنه كان يسقى الحجيج.
وأشار المفتى السابق، إلى أن أبى الحجاج الأقصرى، كان متمسكا بالشريعة، لافتا إلى أن والدته وزوجته توفوا مما اضطره إلى سفره إلى مكة والإقامة بها وهو فى عمر 35 عاما، وظل بها ما يقرب لمدة 9 سنوات، حيث تلقى العلم هناك.
وأوضح جمعة، أن الأقصرى نزل فى الشرقية، وبعد العرض عليه الإقامة بها رفض وقرر السفر إلى الإسكندرية لتلقى علم الحديث، ثم سافر إلى الأقصر، وكان ذلك فى نهاية حكم صلاح الدين الأيوبى، مشيرا إلى أنه بنى مسجده فوق "تلة" وتبين بعد ذلك أن التلة هى معبد فرعونى.
قال جمعة، إنه بنى مسجده فى تلك المنطقة، بعد أن تردد أن هناك "عفاريت" تسكن المكان، محاولا إثبات أنه لا يوجد "عفاريت"، ثم ظهرت بعد ذلك كرامته.
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