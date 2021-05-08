شابين لقيا مصرعهما غرقًا بنهر النيل بسبب إرتفاع الحرارة

/630277/شابين-لقيا-مصرعهما-غرقا-بنهر-النيل-بسبب-إرتفاع-الحرارة

هرب شابين من حرارة الجو، بالنزول للسباحة فى منشأة القناظر بنهر النيل فى محافظة الجيزة، مما أدى إلى مصرعهما، لعدم قدرتهما على السباحة.

مصرع شابين بنهر النيل

و بعد تحريات النيابة العامة،والأجهزة الأمنية، حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها،كشفت التحقيقات أن شابين نزلا للسباحة في نهر النيل بمنشأة القناطر هربا من حرارة الجو، إلا أنهما غرقا لعدمقدرتهما علي السباحة.

قوات الانقاذ النهري

كما استطاع قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.